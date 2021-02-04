يمر بحالة صحية صعبة... كورونا يصيب الفنان المصري سيد رجب بطل مسلسل "أبو العروسة"

أصيب الفنان المصري، سيد رجب، بفيروس "كورونا" المستجد، وأكد أن حالته صعبة.

وأعلن ذلك رجب نفسه، الذي أشار إلى أنه يخضع للعزل المنزلي حاليا للتعافي من الفيروس التاجي، بحسب ما صرح به لـصحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار إلى أنه يعاني من بعض أعراض مرض (كوفيد-19)، وتابع: "أنا تعبان".

يشار إلى أن سيد رجب حقق نجاحا كبيرا من بطولته المسلسل التلفزيوني "أبو العروسة"، الذي عرض منه جزئين.

وبلغت مصداقية رجب في تجسيد بطل المسلسل "عبده" إلى حد طلب إحدى الفتيات اليتيمات حضوره حفل زفافها، لشعورها أنه والدها في الحقيقة، وهو الطلب الذي لم يتأخر رجب في تلبيته.

وبدأ مؤخرا عرض أحدث أفلام سيد رجب بعنوان "وقفة رجالة"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشاركه بطولته بيومي فؤاد وماجد الكداوني.

وأصيب العديد من الفنانين العرب بفيروس "كورونا" المستجد، ومن أبرزهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج خالد يوسف وأمير كرارة وماجد المصري.