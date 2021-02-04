"غوغل" تعلن عن ميزة جديدة في هواتفها... هل ستتمكن من إنقاذ حياتك؟

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الخميس، عن حزمة من الميزات الجديدة لعملائها، والتي ستساهم في الحفاظ على صحتهم وإنقاذ حياتهم.

وقالت إنه اعتبارا من شهر مارس/ آذار المقبل، سيتمكن مالكو هواتف "بيكسل"، من تطوير "غوغل"، من استخدام كاميرات هواتفهم لقياس معدلات نبضهم وتنفسهم عبر تطبيق "Google Fit"، بحسب موقع "إنغادجيت".

وعندما تتاح تلك الخاصية الجديدة في التطبيق ستتوافر بطاقات جديدة داخله يجب النقر عليها من أجل الحصول على القياسات، وستخمن هواتف "غوغل بيكسل" معدل التنفس من خلال فتح الكاميرا والنظر إلى حركة الصدربرؤية الجذع، كما سيتعين تعليق الهاتف لمدة 30 ثانية تقريبا من أجل التقاط يلتقط معدل دقيق للتنفس.

لكن لم يتضح بعد مدى نجاح تلك الطريقة، خاصة في حالة ارتداء ملابس فضفاضة، فهل سيظل الهاتف قادرا على معرفة ما إذا كان صاحبه يتنفس أم لا.

And just clarifying…Samsung’s Galaxy does do this now, correct? With its camera? I believe I’ve measured heart and stress rate with Samsung Health on S10+. https://t.co/r1tUdEnIZQ — Ken Yeung (@thekenyeung) February 4, 2021

ومن أجل حساب معدل ضربات القلب، فإنه بعد فتح تطبيق "Google Fit" سيتعين على صاحب الهاتف وضع إصبعه على الكاميرا الخلفية لهذا الغرض.

وستكون الميزة الجديدة في هواتف "غوغل بيكسل" إضافة حقيقية للأشخاص الذين ليس لديهم أجهزة تتبع للياقة البدنية، وسيكون لديهم أخيرا طريقة للحصول على هذه المقاييس وقتما يرغبون.

لكن "غوغل" نوهت إلى أن الميزة الجديدة التي أعلنت عنها اليوم لم تحصل على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كما أنه لم يتم تصميمها للتشخيص الطبي أو لتقييم الحالات الطبية.

وأشارت "غوغل" في بيانها، اليوم الخميس، إلى أنها تخطط مع مرور الوقت لإضافة خاصية قياس معدلات ضربات القلب والتنفس الجديدة للمزيد من الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد".