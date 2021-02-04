"لم أكن في أعظم حالة"... نجل عادل إمام يظهر بعد غياب... فيديو

عاد نجل الفنان المصري، عادل إمام، للظهور أمام جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بعد فترة طويلة من الغياب عنهم.

وكشف المخرج رامي إمام، وهو النجل الأكبر لعادل إمام، في رسالة مصورة منه عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على موقع "إنستغرام" أن سبب اختفاءه عن "السوشيال ميديا" الأشهر الماضية هو شعوره بالرغبة في الحصول على الراحة النفسية بعيدا عن ضجيج "السوشيال ميديا".

وأكد إمام لمتابعيه أنه لم يكن في أعظم حالة ومزاج، بحسب تعبيره، خلال الفترة الماضية، لذا قرر أن يكون بعيدا عن "السوشيال ميديا" لبعض الوقت.

وتابع أن من أسباب اختفائه أيضا هو تفكيره فى أبنائه وأسرته والمستقبل، فضلا عن الوضع العام وتفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وطمأن رامي إمام متابعيه أنه في صحة جيدة، وأكد أنه سيكثف تواصله معهم خلال الأيام القادمة، معربا عن تفاؤله بأن القادم أفضل.

وكانت آخر أعمال رامي إمام الفنية مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض في رمضان 2020، ومن هو بطولة والده الفنان عادل إمام، ورانيا محمود ياسين، وداليا البحيري.

يشار إلى أن مصدر مقرب من عادل إمام نفى الشهر الماضي في تصريحات مع صحيفة "الوطن" شائعات إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وطمأن جمهوره على صحته، موضحا أنه "منذ انتشار فيروس كورونا أصبح يتجنب التجمعات ويميل إلى العزلة، ولا يزوره في منزله إلا أولاده وأحفاده".