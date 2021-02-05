امرأة لا تستطيع التمييز بين اليمين واليسار اعتمدت على حيلة غريبة لحل المشكلة... صور

وضعت امرأة أسترالية تكافح من أجل التمييز بين اليمين واليسار وشما على يديها للتأكد من أنها لن تخلط بينهما مرة أخرى.

قالت دكوديا لين لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "لقد بدأت كمزحة لكنها في الواقع مفيدة للغاية ولا أبدو غبية في رسم حرف L على يدي لمعرفة ذلك".

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وسئمت لين من عدم قدرتها على التمييز بين اليسار واليمين. ومع ذلك، وصلت الأمور إلى ذروتها أثناء مطاردة الزبال مع الأصدقاء العام الماضي، عندما أمر لين السائق بأخذ "بعض المنعطفات الخاطئة"، بحسب الصحيفة.

ونشرت لين صور يدها على حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وحصلت على 4000 مشاركة خلال ساعات قليلة.