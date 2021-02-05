هذا البلد يدفع 100 دولار للسياح من أجل زيارته

أعلن وادي سانت ماريا في ولاية كاليفورنيا في أمريكا، عن عرض يبدأ من 4 فبراير/ شباط، وينتهي في 31 مارس/ آذار، يقضي بأن تدفع البلدة لكل سائح يزورها مبلغ 100 دولار.

وبحسب "سي إن إن"، فإن العرض يأتي ضمن برنامج يعرف باسم "قم بزيارة وادي سانتا ماريا"، الذي سيدفع للسائحين 100 دولار للسفر إلى هناك، والإقامة لمدة ليلتين على الأقل في أحد الفنادق العديدة في المنطقة.

ويأتي الدفع على هيئة قسيمة يمكن استخدامها في أي من مصانع النبيذ أو مصانع الجعة أو المطاعم في المدينة.

القصة بدأت عندما أعلن حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، عن إغلاق ثانٍ على مستوى الولاية في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، مما تطلب ابتكار أفكار جديدة تنقذ الشركات من خسائر كبيرة.

وقد ساعد أيضا في ابتكار هذا البرنامج تقرير "يلوب" الاقتصادي لعام 2020 والذي أكد أن البلدات الصغيرة التي تعتمد على السياحة قد تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا.

يشار إلى أن وادي سانتا ماريا، يقع على بعد 65 ميلاً شمال سانتا باربرا، ويشتهر بانه يقدم العديد من وسائل الترفيه المعروفة بأكثر الوجهات شهرة في كاليفورنيا، ولكن بسعر أقل.

وبحسب تصريحات لـ "سي إن إن"، قالت جينيفر هاريسون، وهي مديرة مكتب زوار وادي سانتا ماريا: "لدينا الكثير لنقدمه.. لدينا شواطئ جميلة وفنادق ومصانع نبيذ تعتبر خياراً رائعاً للمسافرين المهتمين بميزانياتهم، خلال فترة الانتعاش الاقتصادي".

وأوضح موقع وادي سانتا ماريا أن منطقة الساحل المركزي تضم 13 شاطئاً و34 غرفة تذوق، كما أن هناك عشرات الأنشطة التي تشمل استكشاف الفنون، ومراقبة الطيور، والمشي لمسافات طويلة، وممارسة الغولف.

وقالت هاريسون إن فريقها يعمل بجد لاتباع بروتوكولات الأمان الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مضيفة أن وادي سانتا ماريا أقل ازدحاماً من وجهات أخرى في كاليفورنيا، ويمكنه بسهولة تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي.

وذكرت أن البلدة تجذب عادة الزوار الذين يسافرون بالسيارة بدلاً من الطائرة، كونها منطقة نائية.