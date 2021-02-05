ابنة محمود ياسين تتقدم بطلب إلى عزت العلايلي بعد وفاته

حرصت الفنانة، رانيا محمود ياسين، على توجيه رسالة إلى الفنان الراحل، عزت العلايلي، الذي توفي اليوم الجمعة عن 86 عاما.

وشاركت ياسين صورة للعلايلي عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت معها:

"يا أستاذ، كنت مثال الأب والفنان الراقي المحترم آخر مرة كنت تحدثني عن أبي وزمالتكم الشريفة الراقية، وصداقتكم لسنوات ومشوار العمر بينكم، هكذا ترحل فجأة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي بمزيد من الحزن والأسى الفنان القدير عزت العلايلي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وطلبت ابنة محمود ياسين من عزت العلايلي في ختام رسالتها له أن ينقل سلامها إلى والدها الراحل، الفنان محمود ياسين.

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كما نشرت رانيا محمود ياسين صورة تضم والدها مع عزت العلايلي والفنان الراحل نور الشريف، وعلقت عليها: "العظماء يرحلون واحدا تلو الآخر، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته، يارب نسألكم الدعاء لهم جميعا".

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وأعلنت أسرة الفنان المصري محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتوفي الفنان المصري، عزت العلايلي، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.

وأعلن منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وفاة العلايلي.

وشيعت جنازة عزت العلايلي من مسجد المروة، بجوار مستشفى دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، وشاركت فيها وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنانين لبلبة وإلهام شاهين.