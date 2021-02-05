فيديو... العزف على البيانو يخترق حاجز العمر

شغف العزف على البيانو، قاد السيدة الفرنسية، كوليت ماز، البالغة من العمر 106 أعوام، إلى إكمال مشوارها في العزف وإصدار ألبومها الموسيقي الخامس.

السيدة كوليت هي قوة من قوى الطبيعة. بأناملها الذهبية تعزف مقطوعات موسيقية تجعلك تتخطى حاجز العمر والزمن، كيف ذلك وهي في عمر 106 أعوام، ولا تزال متمكنة من إمتاع نفسها ومتابعيها بأجمل المقطوعات الموسيقية دون أن تفقد أيّا من مهاراتها.

قامت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بإجراء مقابلة مع السيدة كوليت ماز، في بيتها في العاصمة باريس، حيث تحجر نفسها بسبب أوضاع جائحة فيروس"كورونا" المستجد، وتقضي معظم أوقاتها في العزف على البيانو. وقام مئات الآلاف بمتابعة كوليت والإعجاب بعزفها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

شغفها بالموسيقى وبالعزف جعلها تبرع في تخطي حواجز الجسد والعمر. وتؤكد مقولة "الموسيقى غذاء الروح". حيث تواصل كوليت، العزف على البيانو وتمارس تمارينها من 4 إلى 5 ساعات يوميا.

قالت كوليت: إن "ممارسة عزف البيانو في هذا السن، ليس أكثر تعقيدا من تناول صحن سلطة".

أحبت كوليت منذ صغرها آلة البيانو، وكانت تتعلم العزف في المدرسة الفرنسية في باريس على يد أستاذها العازف الفرنسي الشهير ألفرد كورتو.