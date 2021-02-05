برسالة صوتية... فلسطين تنعى عزت العلايلي

حرصت سفارة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، على نعي الفنان المصري، عزت العلايلي، الذي توفي اليوم الجمعة عن 86 عاما.

وأعادت السفارة عبر منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" نشر رسالة صوتية للفنان الراحل وجهها مؤخرا إلى الشعب الفلسطيني، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، في الـ29 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأعربت سفارة فلسطين في القاهرة عن

"خالص تعازيها للأسرة الفنية المصرية والعربية وذوي الفنان القدير، الذي ترك بصمة فنية وطنية في أرشيف أعماله المرئية والسمعية لاسيما ومواقفه الوطنية المعلنة في كافة المحافل للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، وأوضحت أن تلك المسوغات كانت سببا لتكريمه من سفارة دولة فلسطين خلال أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث عام 2017 بالقاهرة".

ووجه العلايلي في رسالته الصوتية "تحياته للتاريخ الكفاحي العظيم للشعب الفلسطيني، وأشار إلى أنه كتب برنامجا عن القضية الفلسطينية في منتصف الستينيات من القرن الماضي، بعنوان "اعرف عدوك" مكون من 27 حلقة".

وأكد عزت العلايلي في رسالته الصوتية أن "فلسطين ستظل مستقلة وستعمل على استقلالها".

يشار إلى أن عزت العلايلي جسد دور ضابط المخابرات المصرية في عدد من أفلام الجاسوسية الشهيرة، وهي "بئر الخيانة" و"الصعود إلى الهاوية"، كما جسد دور قائد وطني في الجيش المصري بفيلم "الطريق إلى إيلات".

توفي الفنان المصري، عزت العلايلي، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.

وأعلن منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وفاة العلايلي.