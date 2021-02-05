من أجل صحة الأم والجنين.. نصائح غذائية يجب أن تعرفها الحامل

قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح الغذائية للسيدات الحوامل، مؤكدة ضرورة الالتزام بها خلال فترة الحمل.

وقالت اختصاصية التغذية نورهان ناصر إن: فترة الحمل، تزداد فيها الاحتياجات الغذائية لدى المرأة، بحسب "النهار".

وأضافت أنه من المهم اتباع نظام صحي، يلبي هذه الاحتياجات لضمان صحة جيدة للأم والجنين.

وجاءت أهم أنواع المغذيات التي نصحت نورهان ناصر الحامل بإضافتها في نظامها الغذائي، كالتالي:

البروتين: ينبغي تناول 70 غراما، من البروتين أثناء الحمل يوميا، وينصح بأن تكون من اللحوم الخالية من الدهون والبقوليات، وغيرها.

الكربوهيدرات: ينُصح بتناول 175 غراما من الكربوهيدرات، يوميا، ويفضل أن تكون من الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والشوفان بدلا من السكريات.

الحديد: ينصح بتناول كمية تتراوح بين 27 و30 مليغرام، يوميا. والمأكولات الغنية بالحديد، هي اللحوم الحمراء والأحشاء الداخلية كالكبد، والدجاج، والبقوليات، والخضروات الورقية الخضراء كالسبانخ والملوخية، والفواكه المجففة كالزبيب، الدبس والفطر.

الكالسيوم: ينصح بتناول كمية تتراوح بين 1000 و1200 مليغرام يوميا. ويعد الحليب ومنتجات الألبان، والخضروات الورقية الخضراء والسردين، مصادر رئيسية للكالسيوم.