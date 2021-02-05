أشرف زكي يكشف تفاصيل مكالمة عزت العلايلي وطلبه الأخير

كشف نقيب الممثلين المصريين، اليوم الجمعة، عن تفاصيل آخر مكالمة له مع الفنان الراحل عزت العلايلي، والتي أجرياها قبل يومين من وفاة الأخير.

وعزّى الفنان أشرف زكي في مداخلة مع برنامج "أحلام مواطن" المذاع على فضائية "صدى البلد"، جميع الأسرة الفنية بعد رحيل الفنان عزت العلايلي، الذي وصفه بأنه "لن يعوض فهو قيمة كبيرة للغاية، وكان حتى آخر نفس يتحدث معه".

وأضاف أنه تحدث مع الراحل عزت العلايلي - الذي توفي اليوم عن عُمر يناهز 86 عاما - يوم الأربعاء الماضي، حيث دافع الأخير عن الفن وعن قضايا الفن، وعن النقابة وكان مهموما بكل ما يشغل الأسرة الفنية، بحسب زكي.

وأوضح أشرف زكي أن الفنان الراحل كان "منزعجا من تصريح لأحد أعضاء مجلس النواب وحديثه عن الفنانيين، وطالبه (زكي) أن يكون هناك موقف".

ورد عليه نقيب الممثلين المصريين بأن

رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أرسل رسالة حب واعتذار، وأيضا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وقال زكي في تصريحاته إنه بمجرد أن عرف العلايلي بذلك طالب من نقيب الممثلين شكرهم (النواب) على مواقفهم الداعمة للأسرة الفنية.

وشيعت جنازة عزت العلايلي من مسجد المروة في مدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، وبمشاركة عدد من أصدقائه الفنانين، وأبرزهم لبلبة وإلهام شاهين، ووزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والإعلامية، بوسي شلبي.