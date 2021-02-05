وفاة كريستوفر بلامر بطل الفيلم الكلاسيكي الشهير "صوت الموسيقى"

توفي الممثل الكندي، كريستوفر بلامر، الذي اشتهر ببطولته للفيلم الكلاسيكي الغنائي "صوت الموسيقى"، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 91 عاما.

ورحل بلامر بسلام في منزله في ولاية كونيتيكت الأمريكية، بينما كانت زوجته الممثلة البريطانية، إيلين تايلور، إلى جانبه.

وفي عمر 82 عاما، حاز بلامر على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم "Beginners" عام 2010، كما تم ترشيحه لنفس الجائزة عن دوره في فيلمي "The Last Station" إنتاج عام 2010 و"All the Money in the World" في عام 2018.

Christopher Plummer beguiled audiences across generations in memorable roles from Captain von Trapp in "The Sound of Music" to Harlan Thrombey in "Knives Out." He worked steadily for 60+ years, winning a Best Supporting Actor Oscar in 2012 for "Beginners." He will be missed. pic.twitter.com/Mu6KRJTk7P — The Academy (@TheAcademy) February 5, 2021

وبحسب موقع "ديدلاين" السينمائي، فإن كريستوفر بلامر يعد أكبر الممثلين عمرا الذي يفوز بجائزة أوسكار.

ومن أشهر أدوار كريستوفر بلامر على شاشة السينما فيلم "The Insider" من إنتاج 1999، مع الممثلين آل باتشينو وراسل كرو، والمستوحى عن أحداث حقيقية، وفيلم الكوميديا السوداء "Knives Out" و"The Man Who Would Be King".

لكن تظل "العلامة" الفارقة في مشواره هو تشكيله مع الممثلة جولي أندروز واحدا من أجمل "ثنائيات" السينما العالمية في الكلاسيكية الموسيقية "صوت الموسيقى".

Christopher Plummer, a legendarily talented hot to the very end, RIP pic.twitter.com/G8t0vwYRA9 — Caroline Darya Framke (@carolineframke) February 5, 2021

ويجسد كريستوفر بلامر في الفيلم دور أرمل صارم مع أبنائه السبعة الذين هربوا جميعا من النازيين في عام 1938، ثم يقع في حب جولي أندروز التي تجسد دور امرأة استأجرها لرعاية أطفاله.

وولِد كريستوفر بلامر في تورنتو في كندا في 13 ديسمبر/ كانون الأول 1929 لعائلة عريقة في مجال سكة الحديد، وكان هو الحفيد الأكبر للسير جون أبوت، ثالث رئيس وزراء لكندا.

واعترف بلامر بانتهاجه أسلوب حياة صاخب خلال ستينيات القرن الماضي، وقال إن زوجته الثالثة، إيلين تيلور، أجبرته بعد زواجهما عام 1970 على التوقف عن الإفراط في تناول الكحوليات.