هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته... فيديو

أثارت تصريحات الفنانة المصرية، إلهام شاهين، في جنازة الفنان الراحل، عزت العلايلي، اليوم الجمعة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت شاهين في الجنازة عن تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمع بينها وبين عزت العلايلي، مشيرة إلى أنه كان يشعر باقتراب أجله أثناء حضوره جنازة الكاتب والسيناريست، وحيد حامد، الذي توفي الشهر الماضي.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": قابلت عزت العلايلي في جنازة الراحل وحيد حامد، وكان يقول كل أصدقائي رحلوا، وظل يردد "الدور علي"، في إشارة منه إلى أنه سيموت بعد وفاة وحيد حامد".

وتوفي عزت العلايلي، اليوم الجمعة، عن 86 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المحفورة في ذاكرة محبيه، منها أفلام "المواطن مصري" و"التوت والنبوت" و"الطريق إلى إيلات" وآخر أفلامه "تراب الماس" من إنتاج عام 2018، ومسرحية "أهلا يا بكوات".

وشيعت جنازته من مسجد المروة في مدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، وبمشاركة عدد من أصدقائه الفنانين، وأبرزهم لبلبة وإلهام شاهين، ووزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والإعلامية، بوسي شلبي.