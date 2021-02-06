أمريكي يبتلع سماعات "الأيربود" أثناء نومه

نقل رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية يبلغ من العمر 38 عاما إلى غرفة الطوارئ بعد ابتلاعه سماعة "الأيربود" أثناء نومه.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اشتكى براد غوتييه من صعوبة في التنفس بالاضافة إلى تقيوئه أثناء محاولته شرب الماء، لكنه عزا ذلك إلى الإرهاق الجسدي الناجم عن إزالة الجليد أمام منزله، ليكتشف لاحقا أن إحدى سماعات الأيربود مفقودة.

— Kim Tunnicliffe (@KimWBZ) February 5, 2021

وبعد تفاقم حالته الصحية اتصل غوتييه مع الإسعاف ليتم نقله إلى المستشفى. في البداية اعتقد الأطباء أن غوتييه قد تسمم، لكن الأشعة السينية أكدت تخمين الرجل وأظهرت سماعة الأذن عالقة في المريء، ليتم استخراجها بنجاح.