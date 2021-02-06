"شاومي" تطلق شاشة هاتف "خيالية".. فيديو

قدمت شركة "شاومي" الصينية عرضا لجهازها الجديد، الذي كان فيه جل الاهتمام بالشاشة التي سيحصل عليها الجهاز.

وفي المقطع الذي نشرته الشركة على صفحتها الخاصة على "يوتيوب"، تغنت الشركة بالشاشة الجديدة والموديل الحديث.

وتغلف الشاشة قسما كبيرا من الجهاز لتكون منحنية بزاوية 88 درجة.

كما أعلنت الشركة عن "فخرها" بالشاشة الجديدة ومميزاتها، والتي لم تطلق عليها اسما محددا لهذا الوقت.

ويظهر في المقطع المصور خلو الجهاز من منفذ الشحن والطاقة بالإضافة لأزار تتعلق بالصوت، كما لم تذكر الشركة موعد إطلاق الهاتف وسعره.