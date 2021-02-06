روسي يعثر على خاتم ثمين في رغيف خبز

عثر رجل من مدينة دافليكانوفو في جمهورية باشكورتستان الروسية، على خاتم زواج ثمين في رغيف الخبز أثناء تناوله العشاء.

ووفقا لصحيفة "أصيليكول" المحلية، عثر نيكولاي على قطعة المجوهرات عندما بدأ في تقطيع الخبز أثناء تناوله العشاء مع عائلته.

وبحسب الصحيفة، تمكن نيكولاي من العثور على المخبز، ليتبين أن مالكة الخاتم تعمل فيه، وقامت بخلع الخاتم قبل بدئها العمل وسقط بالخطأ في العجين وانتهى به المطاف في رغيف الخبز.

وفي شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عثر صبي على خرزة ذهبية صغيرة في الحرم القدسي في القدس، التي يمكن أن يكون عمرها ثلاثة آلاف عام.

وجاء في موقع "توبل مونت سيفتينغ بروجكت"، تتكون الجوهرة، التي عثر عليها بنيامين ميلت، البالغ من العمر تسعة أعوام من أربع طبقات، تتكون كل منها من كرات ذهبية صغيرة متصلة ببعضها البعض على شكل زهرة. وتم الحفاظ على الخرزة في حالة جيدة.