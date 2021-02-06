بالأبيض والأسود... أول صورة للمريخ من مسبار الفضاء الصيني

أرسل مسبار "تيانوين -1" الصيني أول صورة له عن كوكب المريخ، في الوقت الذي تستعد فيه البعثة الصينية للهبوط على الكوكب الأحمر في وقت لاحق من العام الحالي.

وأظهرت الصورة التي بالأبيض والأسود، ونشرتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية في وقت متأخر من أمس الجمعة سمات جيولوجية لكوكب المريخ، من بينها فوهة سكياباريلي وفاليس مارينيريس، وهي مساحة شاسعة من الأخاديد على سطح المريخ، بحسب وكالة "فرانس برس".

والتقطت الصورة الجديدة على بعد 2.2 مليون كيلومتر (1.4 مليون ميل) من المريخ، وفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، التي قالت إن المركبة الفضائية phgdh على بعد 1.1 مليون كيلومتر من الكوكب الأحمر.

© AFP 2020 / - صورة نشرتها الصادرة إدارة الفضاء الوطنية الصينية لكوكب المريخ تم التقاطها بواسطة مسبار المريخ الصيني "تيانوين-1" في 5 فبراير/ شباط 2021

ومن المتوقع أن تدخل المركبة الفضائية الصينية التي تم إطلاقها في شهر يوليو/ تموز الماضي مدار كوكب المريخ بالتزامن مع مهمة أمريكية منافسة في 10 فبراير/ شباط الجاري.

وتشمل مركبة مسبار "تيانوين 1" التي يبلغ وزنها 5 أطنان مركبة مدار حول المريخ، ومركبة هبوط، ومركبة جوالة ستدرس تربة المريخ

وتأمل الصين في نهاية المطاف أن تهبط المركبة الجوالة في شهر مايو/ آيار في يوتوبيا، وهو حوض ذو تأثير هائل على المريخ.

وضخت الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي بقيادة جيشها، وخطت خطوات كبيرة في هذا المجال خلال العقد الماضي، ومنها إرسال الإنسان إلى الفضاء في عام 2003.

كما شرعت الصين في تجميع محطة فضائية خاصة بها استعدادا لأن تكون جاهزة مع حلول عام 2022، والتي تهدف من خلالها الحصول على موطئ قدم دائم في مدار حول الأرض.

لكن يظل المريخ هدفا صعبا بالنسبة للعديد من الدول، إذ انتهت معظم البعثات التي أرسلتها الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان والهند إلى الكوكب الأحمر منذ عام 1960 بالفشل.