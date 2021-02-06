القضاء المصري يستدعي محمد رمضان... وعقوبة بـ25 مليون جنيه في انتظاره

قرر القضاء المصري، استدعاء الفنان محمد، رمضان للمثول أمامه وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان المصري بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه.

وقررت المحكمة الاقتصادية في مصر، تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020 المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر لجلسة العاشر من مارس/ آذار المقبل، وقررت استدعاء محمد رمضان للمثول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى.

وحصل، محمد رمضان، مؤخرا، على حكم بالبراءة في قضية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، في محافظة الجيزة، غرب القاهرة، بقبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، لاتهامه بسب وقذف الطيار، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بحقه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه.

وكان المحامي مجدي حلمي، طالب الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان، استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.