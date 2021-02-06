عشاق "باتمان" يطاردون صانعا لبدلاته بعد خداعهم

دفع عشاق باتمان الكثير من المبالغ لصانع الملابس "كريس بوبلتون" مقابل صنعه لبدلة شبيهة ببدلة باتمان التي تظهر في أفلامه.

ولكن بعد مرور سنوات على انتظارهم تجهيز تلك البدلات التي دفعوا ما يقارب 4000 جنيه لكل واحدة منها، قام كريس بإغلاق متجره عبر الانترنت، وتوقف عن الرد على المكالمات، بحسب ما ذكرت صحيفة "thesun" البريطانية.

Batman fans are hunting a villain who took £40,000 for uniforms that never arrived https://t.co/LKhUERqFed — The Sun (@TheSun) February 6, 2021

​وأضافت المصادر، أنه ما يقارب العشرون شخصا كانوا قد دفعوا له المبلغ المستحق لصناعة بدلاتهم كاملة، ولم يحصلوا بعد على بدلاتهم أو حتى أموالهم.

والجدير بالذكر أن كريس قد حظي سابقا بالكثير من الاحترام والتقدير من قبل عشاق باتمان لجودة عمله وكثرة إتقانه، إلا أنه في الشهر الماضي أغلق متاجره على مواقع الإنترنت تاركا رسالة قصيرة يقول فيها أنه لا يستطيع مناقشة أسباب تركه.

وهذا ما سبب ضجة كبيرة بين الأشخاص الذين دفعوا له الكثير من الأموال ولم يحصلوا على بدلاتهم، لاسيما في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وهولندا واليابان، وهم يخططون الآن للإبلاغ عنه ليتم إلقاء القبض عليه.