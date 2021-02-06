إسلام أمريكية بسبب مسلسل "أرطغرل" يثير تفاعلا واسعا في تركيا.. فيديو

انتشر مقطع فيديو تظهر به أمريكية وهي تعلن أنها قد أسلمت بسبب متابعتها لمسلسل أرطغرل، مما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

المقطع الذي نشرته قناة "تي آر تي" التركية أثار تفاعلا واسعا على موقع تويتر، حيث اعتبره البعض دليلا على نجاح الدراما التركية.

أمريكية تتعرف قيم الإسلام بعد مشاهدتها مسلسل "أرطغرل" وتعلن إسلامها pic.twitter.com/W3peUOuxDg — TRT عربي (@TRTArabi) February 5, 2021

ويظهر في مقطع الفيديو سيدة وهي تروي كيف أثر فيها المسلسل التركي ودفعها للبحث عن مسجد قريب من مكان سكنها حيث أعلنت إسلامها.

وقالت السيدة إنها كانت تعاني من مشكلات تتعلق بالقلق، لكنها عالجت نفسها بالإسلام وأصبحت "تحمد الله عندما تستيقظ كل صباح".

ومعيدا مشاركة الفيديو على حسابه يموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال كاتب المسلسل التركي، محمد بوزداغ: "الحمدلله، خبر جميل".

ورحب مغردون أتراك بهذا المقطع، معربين عن سعادتهم به، إذ قال الصحفي محمد أردوغان: "سيدة أمريكية تعلن إسلامها وتغير اسمها إلى "خديجة" -بفضل الله تعالى- ومشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل والبحث بعد ذلك. ما شاء الله والحمد لله"، حسب قوله.

"مسلسل #ارطغرل فتح لي عيناي"



سيدة أمريكية تعلن إسلامها وتغير اسمها إلى "خديجة" -بفضل الله تعالى- ومشاهدة مسلسل #قيامة_أرطغرل والبحث بعد ذلك.



ما شاء الله والحمد لله#ErdoganinYanindayiz pic.twitter.com/AK0U425BqE — Muhammet Erdoğan - محمد أردوغان 🇹🇷 (@Muhamed_Erdogan) February 6, 2021

يذكر أن مسلسل "قيامة أرطغرل" واسع الانتشار هو مسلسل تاريخي تركي يستعرض دوافع تأسيس الدولة العثمانية من زاوية أرطغرل بن سليمان شاه وهو والد مؤسسة الدولة العثمانية وتعود أحداثه للقرن الثالث عشر.