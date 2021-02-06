محمد هنيدي يحكي عن سر "شنب" أشرف عبد الباقي

نشر الكوميديان المصري محمد هنيدي ما قال إنه سر "شنب" أشرف عبد الباقي في إحدى الصور التي جمعتهما سويا.

وعبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أعاد محمد هنيدي نشر صورة كان قد نشرها الفنان أشرف عبد الباقي في الاحتفال بعيد ميلاد هنيدي، ويظهر فيها أشرف بشارب طويل.

وقال هنيدي: "أهلا.. عايز أحكيلكم عن الصورة دي"، مؤكدا على أن كل ما نراه على السوشيال ميديا هو كل الحقيقة.

وقال: "أشرف عشان يركب الميكاب المعقد ده والشنب ده احتاج أكتر من 18 ساعة ميكاب، فقرر أنه يفضل بالشنب طول فترة التصوير وهي أسبوع كامل".

وعن تفاصيل حياته بهذا الشارب الطويل والكثيف قال هنيدي: "لما جيه ياكل لقى الشعر بيدخل في بقه، فقرر إنه يصوم 7 أيام متواصلة طول فترة التصوير من غير مايشرب أو ياكل عشان مايبوظش الميكاب".

وأردف: "على مدار سبع أيام أشرف ماكنش بياكل ولا بيشرب ولا بيشم كأنه مصاب بالكورونا ، بعد الشر يعني".

ومازحا قال هنيدي: "أما الجلبية اللي أنا لابسها دي فمورهاش أي قصة ولا أي معاناه ولا هي ولا الطربوش".

يشار إلى أن أشرف عبد الباقي كان قد نشر الصورة ذاتها بمناسبة عيد ميلاد محمد هنيدي، الذي يوافق الأول من فبراير/ شباط الجاري، وعلق عليها قائلا: " كل سنة وأنت طيب يا هنيدي، أخيرا بقيت 16 سنة".

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جدير بالذكر أن محمد هنيدي طرح مؤخرا أول إعلان ترويجي لأحدث أفلامه السينمائية "الإنس والنمس"، والذي يعود به إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات منذ عرض آخر أفلامه "عنترة ابن ابن ابن ابن شداد".

ويشهد الفيلم اللقاء الفني الأول بين هنيدي والفنانة منة شلبي، والتعاون الثاني بينه وبين المخرج شريف عرفة بعد فيلم "فول الصين العظيم".