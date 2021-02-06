بسبب "وقفة رجالة"... أحد نجوم مسلسل "بـ100 وش" يهدد بالانتحار في ميدان عام

هدد أحد نجوم مسلسل "بـ100 وش" بالإنتحار في ميدان عام، مناشدا نقيب الممثلين أشرف زكي التدخل لإنهاء أزمته.

وقال الممثل المصري ​شريف دسوقي​ إنه تعرض للظلم من قبل المنتج أحمد الجنايني منتج فيلمه الأخير "وقفة رجالة" ولم يحصل على أجره كاملا، بحسب تصريحات أدلى بها لصحيفة "الوطن".

وأضاف دسوقي الذي لعب شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش": "هقتل نفسي في ميدان عام، لو مختش حقي من أحمد الجنايني، ومش هجيب محامي يرفع لي قضية".

وتابع: "بناشد الدكتور أشرف زكي، وبقوله ابنك مهدور حقه يا سيادة النقيب"، مطالبا بالحصول على تعويض مادي، جراء إصابة في قدمه تعرض لها خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "وقفة رجالة" في مدينة الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر شمال شرقي مصر.

فيما لم يتسن الحصول على تعليق من المنتج أحمد الجنايني بشأن ما أورده دسوقي.

و"بـ100 وش" هو مسلسل درامي وكوميدي عُرض في شهر رمضان عام 2020م، من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم.

وفيلم "وقفة رجالة" يعرض حاليا في دور السينمات في مصر متصدرا شباك الإيرادات، وهو من بطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني.