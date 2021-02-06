تسجيل
16:33 GMT06 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تامر حسني في حفله الأول في جدة في 30 مارس/آذار 2018

    تامر حسني: نواجه كمية غير طبيعية من الحقد والكراهية والطاقه السلبية

    © AFP 2020 / AMER HILABI
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104019/76/1040197633_0:183:3557:2184_1200x675_80_0_0_e7e8eac4b26fdbf61070453ecb8db952.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202102061048030700-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    أصدر الفنان المصري، تامر حسني، اليوم السبت، إعلانا لكافة معجبيه ومتابعيه، بعدما أشار إلى "أننا نعيش في عصر صعب"، بحسب قوله.

    وأشار في منشور له شاركه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى أنه شارك منشورا تحفيزيا عن مفهوم النجاح، مؤكدا أنه سعد جدا من ردود الفعل الإيجابية تجاهه، ما جعله يشعر من وجود الكثير من متابعيه يرغبون في سماع المزيد من كلامه المحفز، وبرر ذلك بـ"أننا في هذا العصر الصعب نواجه كمية حقد وغل وكراهية وطاقه سلبية غير طبيعية".

    وأكد حسني أنه أمام ذلك الإحباط يجب مواجهة هذا بمحفزات إيجابية، ليعلن في منشوره أنه "سيبدأ في مشاركة جمهوره ومحبيه على فترات متباعدة بعض خبراته في الحياة خلال رحلته المتواضعة".

    ودعا تامر حسني جمهوره كبداية لتنفبذ فكرته بأن يستحضروا أشخاصا في ذهنهم يحبوهم ثم يدعوا لهم بأسمائهم في ظهر الغيب بكل ما يتمنوه لهم من خير، مؤكدا أن تلك الطريقة يواظب عليها العديد من المقربين لها منذ سنوات، وتؤتي بثمارها الإيجابية لكل من يتبعها، ويتعرض لـ"تساهيل" في حياته من حيث لا يدري، بحسب قوله.

    View this post on Instagram

    A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

    يشار إلى أن تامر حسني أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بمقطع مصور يجمعه بإحدى معجباته.

    تامر حسني في حفله الأول في جدة في 30 مارس/آذار 2018
    © AFP 2020 / AMER HILABI
    تامر حسني يرفض عرض فيلمه المشترك مع حلا شيحة إلا بعد تحقيق شرط
    ويصور الفيديو الذي شاركه تامر حسني عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إعداده لمفاجأة للمعجبة، وهي ترتيب لقاء لها معه دون علمها، وذهولها عندما شاهدته للمرة الأولى.

    وقرر تامر حسني مقابلة المعجبة بعدما تأثر من قصة تجاوزها لحادث أليم تعرضت له، أسفر عن فقدانها الذاكرة لفترة وشلل تام، وأنها لم تكن تتعرف على أفراد أسرتها المقربين مثل والدها وشقيقتها، باستثنائه هو وأغانيه.

    وأحدث فيديو مقابلة تامر حسني للمعجبة تفاعلا واسعا من جانب محبيه على موقع "إنستغرام"، وأشادوا بأخلاقه وعبروا عن حبهم الشديد له.

    يشار إلى أن تامر حسني قدم الأغنية الرسمية لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة، المقامة في مصر حاليا.

    انظر أيضا:

    تامر حسني يصدم مصطفى قمر.. فيديو
    تامر حسني يتفوق على عمرو دياب ويتصدر "تريند" تويتر
    بعد تامر حسني وعمرو دياب... منير يشعل المنافسة بـ"باب الجمال"... فيديو
    صديقة زوجة تامر حسني تكشف اللغز وراء رغبة بسمة بوسيل في الطلاق منه
    تامر حسني يكشف عن أغنية الافتتاح ومفاجأة في حفل كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, أخبار تامر حسني, تامر حسني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة خلال جلسة تصوير على شاطئ لوكنجا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا 31 يناير 2021
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك