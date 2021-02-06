تامر حسني: نواجه كمية غير طبيعية من الحقد والكراهية والطاقه السلبية

أصدر الفنان المصري، تامر حسني، اليوم السبت، إعلانا لكافة معجبيه ومتابعيه، بعدما أشار إلى "أننا نعيش في عصر صعب"، بحسب قوله.

وأشار في منشور له شاركه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى أنه شارك منشورا تحفيزيا عن مفهوم النجاح، مؤكدا أنه سعد جدا من ردود الفعل الإيجابية تجاهه، ما جعله يشعر من وجود الكثير من متابعيه يرغبون في سماع المزيد من كلامه المحفز، وبرر ذلك بـ"أننا في هذا العصر الصعب نواجه كمية حقد وغل وكراهية وطاقه سلبية غير طبيعية".

وأكد حسني أنه أمام ذلك الإحباط يجب مواجهة هذا بمحفزات إيجابية، ليعلن في منشوره أنه "سيبدأ في مشاركة جمهوره ومحبيه على فترات متباعدة بعض خبراته في الحياة خلال رحلته المتواضعة".

ودعا تامر حسني جمهوره كبداية لتنفبذ فكرته بأن يستحضروا أشخاصا في ذهنهم يحبوهم ثم يدعوا لهم بأسمائهم في ظهر الغيب بكل ما يتمنوه لهم من خير، مؤكدا أن تلك الطريقة يواظب عليها العديد من المقربين لها منذ سنوات، وتؤتي بثمارها الإيجابية لكل من يتبعها، ويتعرض لـ"تساهيل" في حياته من حيث لا يدري، بحسب قوله.

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يشار إلى أن تامر حسني أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بمقطع مصور يجمعه بإحدى معجباته.

ويصور الفيديو الذي شاركه تامر حسني عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إعداده لمفاجأة للمعجبة، وهي ترتيب لقاء لها معه دون علمها، وذهولها عندما شاهدته للمرة الأولى.

وقرر تامر حسني مقابلة المعجبة بعدما تأثر من قصة تجاوزها لحادث أليم تعرضت له، أسفر عن فقدانها الذاكرة لفترة وشلل تام، وأنها لم تكن تتعرف على أفراد أسرتها المقربين مثل والدها وشقيقتها، باستثنائه هو وأغانيه.

وأحدث فيديو مقابلة تامر حسني للمعجبة تفاعلا واسعا من جانب محبيه على موقع "إنستغرام"، وأشادوا بأخلاقه وعبروا عن حبهم الشديد له.

يشار إلى أن تامر حسني قدم الأغنية الرسمية لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة، المقامة في مصر حاليا.