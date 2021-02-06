أحمد العوضي يتعرض لإصابة في مسلسله مع ياسمين عبد العزيز... صورة

تعرض الفنان المصري، أحمد العوضي، لإصابة أثناء تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية "اللي مالوش كبير"، والذي تشاركه بطولته زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وشارك العوضي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، صورة لكف يده وهو مغطى بـ"شاش طبي" عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وذلك إثر تعرضه لجرح بها أثناء تصوير أحد مشاهد "الأكشن".

وأشار إلى أنه تلقى 8 غرز لتضميد الجرح، وتابع قائلا لجمهوره: "المهم أنكم ستشاهدون أكشن جامد إن شاء الله".

#عرب_وود | إصابة أحمد العوضي خلال تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" 💬 "٨ غرز الحمد لله المهم إنكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله" pic.twitter.com/jL9Y9mr3EH — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) February 6, 2021

يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودنيا عبد العزيز وأحمد سعيد عبد الغني، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

ويشهد مسلسل "اللي مالوش كبير" على أول لقاء فني سيجمع بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما.

وسبق أن التقت ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضي فنيا في مسلسل "لآخر نفس"، والذي عرض في رمضان 2019.

وأعلنت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي زواجهما في شهر مايو/ أيار 2020.

وآخر مسلسلات أحمد العوضي هو "شديد الخطورة"، الذي عرض على منصة "Watch it" الرقمية، وتشاركه البطولة ريم مصطفى، بينما آخر مسلسلات ياسمين عبد العزيز هو "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في شهر رمضان العام الحالي.