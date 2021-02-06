كثير من الناس يرتكبون هذا الخطأ منذ الطفولة... كيفية تنظيف أسنانك بشكل صحيح

كيف تنظف أسنانك بشكل صحيح؟ الإجابة على هذا السؤال تقيك من الذهاب لطبيب الأسنان. على سبيل المثال، كثير من الناس لديهم عادة تبليل فرشاة أسنانهم، لكن هذا خطأ جوهري.

إذا قمت بتنظيف أسنانك، فقم بترطيب فرشاة أسنانك بالماء مسبقًا، كما عرفنا منذ الطفولة. لكن هذا السلوك خاطئ بشكل مؤكد بحسب صحيفة "medikforum". ينصح أطباء الأسنان بعدم تبليل فرشاة أسنانك، ولكن باستخدام معجون الأسنان فقط. لماذا؟ عند تخفيف المعجون بالماء، فإن تأثير المعجون سيصبح أسوأ.

وذكرت الصحيفة: "يمكن تحقيق تأثير تطهير إضافي إذا لم تستخدم الماء أو معجون الأسنان لمدة 30 ثانية مقدمًا، ولكن ببساطة أزل الأوساخ بفرشاة جافة".

لذلك قم أولاً بتنظيف أسنانك بفرشاة ناعمة وجافة، ثم ثلاث دقائق بمعجون الأسنان واستغني عن الماء في هذه المرحلة، ثم قم بغسل الفم بالكامل.