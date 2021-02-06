كيف نحمي أطفالنا من زيادة الوزن خلال إغلاق كورونا؟

قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح للآباء من أجل حماية الأطفال من زيادة الوزن بسبب المكوث لفترات طويلة في المنزل في ظل الإغلاق المفروض في العديد من البلدان جراء جائحة كورونا.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن سوسن وزّان جبري أن الأطفال في المنزل، يتناولون وجبات خفيفة ويمارسون القليل من التمارين الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأوضحت جبري أن إنقاذ الأطفال من خطر اكتساب الوزن خلال فترة الإغلاق يتطلب مجموعة من النصائح والاستراتيجيات تركز على تطوير عادات الأكل الصحية، وإبقاء الأطفال في نشاط وحيوية. وجاءت النصائح كالتالي:

قضاء وقت في المطبخ

خلال تواجدهم في المطبخ يمكن أن يساعدوا في طهي الطعام الأمر يجعلهم يستمتعون بالفعل بتناول ذلك الطعام.

ويتيح هذا التواجد في المطبخ الفرصة لتشرح لهم أهمية تناول الطعام الصحي.

خيارات صحية

احرص على أن تقدم لهم الفاكهة كوجبات خفيفة، واستخدم منتجات وكريمات خالية من الدهون. ويُنصح بأن تقدم لهم خبز الحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهون.

النشاط البدني

ينبغي أن تحرص على أن تجعلهم يتحركون، من خلال ممارسة أنشطة منزلية، مثل المساعدة في الأعمال المنزلية. كما يمكن ممارسة المشي في محيط المنزل.

النوم بشكل كاف

ينبغي الاهتمام بمسألة النوم بشكل كاف في حياة أولادنا، حيث تتسبب قلة النوم في زيادة الوزن.