بهذا الثمن... بيع أغلى كلب راعي في العالم... فيديو

أصبحت جرو أنثى لم تُتم عامها الأول، أغلى كلب راعي في العالم، بعد أن جرى بيعها في مزاد بأكثر من 27 ألف إسترليني (37226 دولار).

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن الجرو "كيم" التي كانت تقيم مع مالكها في منطقة سير ديجون بويلز في بريطانيا بيعت في مزاد على الإنترنت إلى إيامون فوغان المقيم في نيوكاسل، قبل أيام فقط من عيد ميلادها الأول.

ونقلت الصحيفة عن المزارع الويلزي ديوي جينكينز، الذي درب كيم إن: الجرو كيم الموهوبة قادرة على أداء المهام بمفردها بعد عرض واحد.

وأوضح جينكينز البالغ من العمر 28 عاما، أن كيم يمكنها بالفعل جمع قطعان كاملة من الأغنام والماشية بمفردها وهي بعيدة عن أنظار مالكها في مزرعة عائلته في تالبونت.

Meet Kim, the world's most expensive sheepdog 🐕 She's sold for a record £27,100 More: https://t.co/cUiFlTDGf9 pic.twitter.com/zrA8QWGh5U — BBC Wales News (@BBCWalesNews) February 5, 2021

​وأشار إلى أنها الآن بصدد السيطرة على أغنام مع مالكها الجديد في مزرعته في نيوكاسل.

وبهذا الثمن تكون كيم قد تفوقت على أغلى كلب راعي سابق، والذي بيع بـ 27.5 ألف دولار.

كما تفوقت على السعر القياسي للكلب الراعي، الذي دربه ديوي جينكينز في وقت سابق، والذي تجاوز سعره 16 ألف دولار.