نزار الفارس ينفذ تهديده ضد رانيا يوسف بعد رفع دعوى قضائية ضده

نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد الفنانة المصرية، رانيا يوسف، بعد قرار الأخيرة برفع دعوى قضائية عليه، عقب الأزمة التي أثيرت الفترة الأخيرة منذ عرض الحلقة التي جمعتهما وتخللها بعض التصريحات الجريئة.

وكلف الإعلامي العراقي، نزار الفارس، المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف، بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها".

وقال عباس، في بيان له، "إنه بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا وسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".

وتابع: "كما يعلم الجميع، لقد استضاف الإعلامي نزار الفارس، الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه (مع الفارس)، المذاع على قناة الرشيد العراقية، وانتقل الإعلامي وفريق عمله إلى القاهرة، بعد أن نسقت لهم الفنانة مكان التصوير داخل أحد أرقى فنادق القاهرة وعند التحضير للتصوير أبدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الأسئلة، إلا سؤالًا واحدًا فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه الإعلامى نزار الفارس وبالفعل تم تصوير الحلقة وعقب انتهائها أبدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد في أقرب فرصة وسريعًا تبدل الحال.

وأضاف: "فوجئ الإعلامي نزار الفارس بهجوم الفنانة المصرية على شخصه والنيل من مهنيته وكان هذا ناتج، عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالإعلامي نزار الفارس وأن ما تتعرض له الفنانة المصرية ردًا على إجابتها في أثناء الحوار وتمادت الفنانة المصرية رانيا يوسف وألصقت بالإعلامي نزار الفارس اتهامًا بأنه اقتص أجزاءً من الحوار وقام بتجميع تلك المقاطع لتغيير معنى ما قالته، أو ما قصدته الفنانة رانيا يوسف، وهي أمور أن صحت في حق الإعلامى نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية وتخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة، ولكن حقيقية الأمر أن الإعلامي نزار الفارس لم يرتكب ثمة خطأ في حق الفنانة رانيا يوسف، ولم يقطتع أي جزء من الحوار نهائيًا، بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه، تم الاستجابة لها حرصًا عليها ولما تعرضت له من هجوم".

واختتم: "نظرًا لما بدر من الفنانة رانيا يوسف وهجومها المستمر على شخص الإعلامى نزار الفارس، وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية جسيمة، قد طالته فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى القضاء المصري، لاقتضاء حقه القانوني وسوف يقدم كافة المستندات أمامه للفصل في صحة ما تدعيه الفنانة رانيا يوسف".

وكان الإعلامي العراقي، نزار الفارس كشف عن بعض التفاصيل الخاصة بالحلقة، فضلا عن نشره فيديو لهما وهي تؤكد على سعادتها باللقاء وأنها ترغب في زيارة العراق وأن يستضيفها الإعلامي العراقي في تلك الزيارة.

يأتي ذلك بعما أصدر طارق العوضي، محامى الفنانة رانيا يوسف، بيانا إعلاميا منسوبا لها تتهم فيه المذيع العراقي نزار الفارس بعدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وأنه تعمد إظهارها بشكل غير لائق، كما قالت رانيا إنه غير فحوى حديثها وتعمد إظهار لقطات مجمعة من الحوار تعطي معنى زائفا ومشوها لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار، مؤكدة تقديم شكوى رسمية ضده للسفير العراقي في القاهرة.