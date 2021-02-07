جينيفر لورانس تتعرض لإصابة بعد انفجار زجاج في وجهها وعينيها... صورة

تعرضت نجمة هوليوود، الممثلة الأمريكية، جينيفر لورانس، إلى إصابة في وجهها أثناء تصوير أحدث أفلامها السينمائية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد انفجر زجاج في وجه لورانس وضرب عينيها، خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "Don’t Look Up"، والذي يشاركها بطولته النجم، ليوناردو دي كابريو.

وتعرضت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للإصابة أثناء مشهد انفجار يتحطم خلاله الزجاج، ولكن لامس البعض منه عين جينيفر لورانس.

وتوقع مصدر من داخل موقع تصوير الفيلم أن تكون لورانس "بخير"، على حد تعبيره.

وتم تسريب صورة لجينيفر لورانس بعد تعرضها للحادث، والتي تظهر فيها على الأرض بينما يقوم طاقم الفيلم بمساعدتها.

Actress Jennifer Lawrence was injured while filming movie scenes in downtown Brockton early Friday morning. @PhotogMarc_ent https://t.co/K139hwWUxG — Cody Shepard (@cshepard_ENT) February 5, 2021

وبسبب الحادث تم تأجيل تصوير الفيلم في مدينة بوسطن الأمريكية لليوم التالي.

ومن المقرر أن تجسد جينيفر لورانس وليوناردو دي كابريو في أحداث فيلم "Don’t Look Up" اثنين من علماء الفلك الذين يأخذون على عاتقهم القيام بجولة إعلامية لإعلام الجمهور بأن نيزكا سيتحطم على الأرض في غضون 6 أشهر.

والفيلم من إنتاج منصة "نيتفلكس" الأمريكية، ويشارك في بطولته عددا من الممثلين المشاهير، مثل جوناه هيل وكيت بلانشيت والمطربة الأمريكية، آريانا غراندي.