طبيبة عن عملية حورية فرغلي الصعبة تكشف مفاجأة: النتيجة غير مرضية

كشفت طبيبة المزيد من التفاصيل عن العملية الصعبة التي تخضع لها الفنانة المصرية، حورية فرغلي، في الولايات المتحدة من أجل ترميم أنفها.

وأوضحت ماريا مارتا روباتي وهي طبيبة غير معالجة لحورية فرغلي في لقاء مع برنامج "إي تي بالعربي" أنه "من الممكن للطبيب المعالج أن يستعين بقطعة من الغضاريف سواء من الأذن أو من القفص الصدري".

ونوهت إلى أن "خضوع المريض لأكثر من عملية في الأنف لا يترك الأنسجة الداخلية كما هي، ويصبح نجاح العملية الجديدة غير مضمون".

وتابعت أن "الضرر الواقع على حورية فرغلي ليس في العظام وإنما في الغضاريف التي قد تتعرض للتآكل أثناء العمليات الجراحية، أو تترك ندبة، لذا لا يمكن التأكد من أن نتيجة العملية ستكون مرضية".

⭕️حصري : بعد قرار الأطباء المشرفين على حالة حورية فرغلي بتأجيل العملية التي كانت ستخضع لها لعودة أنفها لشكله الطبيعي، ET بالعربي التقى الطبيبة الغير معالجة لحورية ماريا مارتا روباتي لتشاركنا تفاصيل أكثر عن العملية..



التفاصيل 🔻https://t.co/Rgc2G3bo8g pic.twitter.com/JgPj0eOUxN — ET بالعربي (@ETbilArabi) February 6, 2021

​وكان الطبيب الأمريكي المعالج للفنانة المصرية، حورية فرغلي، ألغى عملية التجميل قبل دقائق من خضوعها لها، اليوم الخميس، وذلك بعدما اكتشف شيئا مفاجئا.

وبينت التحاليل للطبيب انخفاض نسبة الهيموغلوبين في دم الممثلة المصرية، بعد تعرضها لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية الجراحية بـ24 ساعة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتسببت الكدمة في تأثير نسبة الهيموغلوبين في دم حورية فرغلي، وقرر بناء على هذا وقف العملية الجراحية نظرا لخطورة الموقف.

وينتظر الطبيب الأمريكي المعالج لحورية فرغلي تحديد موعد آخر للجراحة الأولى، ونقل برنامح "إي تي بالعربي"، عن مصادر مقربة من حورية فرغلي، قولها إن الأخيرة "دخلت المستشفى حيث تقضي وقتها داخل غرفة عادية".

ونفت المصادر إجراء العملية، مؤكدة أنه كانت هناك ترتيبات وتحضيرات للعملية الجراحية التي ستجريها على مرحلتين بينهم 20 يوما.