امرأة تكشف سر نجاحها بفقدان عشرات الكيلوغرامات في وقت قصير

كشفت مواطنة بريطانية، كلير ديوسبيري، سر نجاحها في فقدان 60 كغ خلال عامين فقط.

وقالت ديوسبيري البالغة من العمر 47 عاما لصحيفة "غازيت لايف" البريطانية، إن سرها يكمن في رفوف مطبخها.

وعلقت المرأة صورها القديمة عندما كان وزنها 150 كغ في المطبخ كتذكير ودافع لرفض تناول الأطعمة غير الصحية.

وقالت ديوسبيري، وهي أم لولدين أكبرهما عمره 18 عاما والآخر عمره ست سنوات، للصحيفة، "لقد خسرت وزنا بما يساوي وزن ثلاث أطفال بوزن جاك (طفلها بعمر ست سنوات).

وأضافت، لدي صورة معلقة على باب خزانة المطبخ أنظر إليها بانتظام وأقول لنفسي "لن ترجعين". وتابعت، "الآن يمكنني دخول غرفة مليئة بالأناس الغريبين دون أن أشعر بأنهم يحكمون علي... أني سعيدة وأحس بثقة أكبر بكثير".

وتخلت ديوسبيري عن الوجبات السريعة والتزمت بتناول الأطعمة المحضرة في المنزل كما راقبت عدد السعرات الحرارية في الوجبات بانتظام واشتركت في صالة للألعاب الرياضية.

وخلصت: "لم أكن أعتقد أن لدي ما يكفي من الإرادة. وفي الحقيقة لم أفعل أي شيء مميز فقط اتبعت نظاما غذائيا صحيا.