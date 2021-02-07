نيكول سابا "تفتح النار" على فنانين "يعيشون بالطول والعرض"

شنت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، أمس السبت، هجوما على بعض الفنانين عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وعبرت سابا في تغريدة لها عن غضبها من فنانين لم تذكر أسمائهم يتحدثون كثيرا عندما تعرض عليهم أعمال فنية.

وغردت المغنية والممثلة اللبنانية "في فنانين لا يصدقون عندما تعرض عليهم أعمال ويعيشوها بالطول وبالعرض".

وتابعت "‏اذا رغبت في الحديث عما يعرض علي من أعمال وما رفضته من أعمال نظرا للظروف السائدة بهذه الفترة للأسف.. لذلك لا تعيشوها كتيرا وتعلموا الناس أنكم مطلوببن وأنكم تعملون".

وطالبت نيكول سابا هؤلاء الفنانين بالعمل في صمت، قائلة: اشتغلوا عالسكت وما تربحوا الله جْميلِة أنتم وبعض الأقلام التي لا تفلح سوى في أن تبهّر لكم!.

في فنانين ما بصدقوا لما بييجيهن عمل بعيشوها بالطول وبالعرض!

اذا بدي احكي شو بينعرض عليّ وشو رفضت نظراً للظروف السائدة بهالفترة للأسف..لذلك ما تعيشوها كتير وتعيشوا الناس إنكن مطلوببن وعم تشتغلوا!اشتغلوا عالسكت وما تربحوا الله جْميلِة انتو وبعض الاقلام يلّي ما فالحة الا تبهّرلكن! — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) February 6, 2021

​يشار إلى أن آخر أعمال نيكول سابا الفنية مسلسل "الوجه الآخر"، الذي يشاركها بطولته الفنان المصري، ماجد المصري، والفنانة السورية، نسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وهو من تأليف فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة "سينرجي".