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    ثعبان

    كيف تنجو من عضة ثعبان قاتل... فيديو

    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
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    تمتلك بعض الثعابين أنواع قاتلة من السم، لكنها، في أغلب الأحوال، لا تعض أي شخص إلا إذا اعترض طريقها، وفي هذه الحالة تكون احتمالات النجاة مرتبطة بطريقة التعامل معها.

    ويرصد مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي، معلومات عن عضة الثعابين القاتلة وما يجب فعله عندما تتعرض لهذا الموقف الخطير.

    ويوضح الفيديو أن هناك نوعان من سم الثعابين الأول يستهدف الخلايا الدموية ويدمرها ويعرف بـ "هيموتوكسك" والثان يستهدف الجهاز العصبي للإنسان.

    الفنان المصري محمد رمضان
    © AFP 2020 / PIUS UTOMI EKPEI
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    وأورد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية أبرز الخطوات التي يجب اتباعها لإنقاذ من يتعرض لعضة ثعبان قاتل.

    يقول المركز إن أول شيء يجب فحصه في الشخص المصاب هو مراقبة لون الجلد والتركيز مع الشخص المصاب أولا وليس البحث عن الثعبان الذي عضه حتى لا تضيع وقتا يمكن أن يكون سببا في إنقاذه.

    شاهدة ردة فعل ثعبان أطلق سراحه في البرية
    © CC0 / pixabay
    ثعبان (صورة أرشيفية)

    ويقول المركز إن ملاحظة مكان عضة الثعبان يجب أن تؤكد وجود ثقبين في مكانها مع احمرار الجلد حول تلك المنطقة وشعور المصاب بألم شديد في مكان العضة.

    تؤدي عضة الثعبان إلى الشعور بالغثيان والقيء وصعوبة في التنفس وتشتت الرؤية، إضافة إلى بعض الأعراض الأخرى المصاحبة لذلك.

    ولفت المركز إلى ضرور جعل الشخص الذي تعرض لعضة ثعبان في وضع هادئ، لأن ذلك يحد من سرعة انتشار سم الثعبان في الدم.

    تمساح ضخم
    © Photo
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    يجب البحث عن وسائل الإسعاف الطبي في أقرب وقت، مع القيام ببعض الإسعافات الأولية إذا لم تكن الخدمات الصحية قريبة منك.

    وتشمل الإسعافات الأولية جعل الشخص المصاب يستلقي أرضا بوضع يكون فيه مستوى المكان المصاب أقل من مستوى القلب حتى يقلل ذلك من سرعة انتشار السم في الدم.

    ولفت المركز إلى ضرورة غسل مكان العضة بالماء الدافئ والصابون على وجه السرعة وتغطية مكانها بقطة من القماش النظيفة.

    وأورد المركز الأمريكي بعض الأشياء التي لا يجب فعلها عندما يتعرض شخص ما لعضة ثعبان وأبرزها عدم الانشغال بالبحث عن الثعبان الذي عض المصاب لأن ذلك ربما يعرض آخرين للخطر.

    ويقول المركز إنه لا يجب استخدام عصابة لربط مكان العضة وعدم جرحها بسكين أو أي أداة أخرى، كما حذر من محاولة شفط السم من مكان الإصابة، مع تجنب استخدام الثلج أو وضع المكان المصاب في الماء، وحذر المركز من تناول الكحولات عقب الإصابة أو أي من المسكنات.

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