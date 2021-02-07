الفنانة الأردنية صفاء سلطان تعلن تأييدها زواج القاصرات... ومتابعون يهاجمونها

تصدر اسم الفنانة الأردنية، صفاء سلطان، محرك بحث "غوغل"، اليوم الأحد، بسبب تصريحات متلفزة مثيرة للجدل أدلت بها مؤخرا.

وكان أبرز ما جذب اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي لحديث صفاء سلطان مع برنامج "شو القصة"، المذاع على فضائية "لنا" اللبنانية تأييدها لزواج القاصرات.

وقالت الممثلة المولودة لأب أردني وأم سورية في البرنامج إنها ضد منظمات حقوق المرأة، كما أكدت أنها لا تجد أي مشكلة في زواج الفتيات تحت سن الـ18 عاما في حالة إذا كان لديهن رغبة في ذلك.

وتابعت أنه في حال اتخاذ الفتاة قرار الزواج في سن يجب على الأم أو الأب التأكد منها إذا كانت مستعدة لهذه الخطوة وتلك المسؤولية.

وجاءت تصريحات صفاء سلطان للبرنامج بعدما أوضحت له أنها تزوجت 5 مرات، وكانت الأولى وهي في عمر 17 عاما.

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وعقب عرض اللقاء التلفزيوني، تعرضت صفاء سلطان لهجوم من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من قال لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام": منظمات حقوق المرأة هي السبب إنك عايشة العيشة الهنية التي تنعمين بها، زواج القاصرات جريمة ومجرد أنك تدعميه فأنت مجرمة، ألغي دعمي لأشكالك من المشاهير الفارغين فكريا.

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من جانبها، ردت صفاء سلطان على المتابع قائلة: وأنا لا تهمني كداعم لأنك من الأساس لا تفهم ولم تسمع ما قلته، لا أصدق الجهل وحالة النسخ لصق التي تسيرون عليها.

ومن أبرز أعمال صفاء سلطان الفنية تجسيدها دور الفنانة المصرية الراحلة، ليلى مراد، في المسلسل التلفزيوني "أنا قلبي دليلي" الراوي لسيرتها الذاتية، وعرض في رمضان 2009، ومن إخراج محمد زهير رجب.