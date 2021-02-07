إنطلاق فعاليات كرنفال البندقية على الإنترنت لأول مرة

قرر منظمو كرنفال البندقية، نقل الحدث إلى تنسيق عبر الإنترنت وتأجيل مواعيده في ظل إجراءات العزل، التي تتخذها السلطات الإيطالية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وسيتم البث في 7 فبراير/ شباط، وكذلك للفترة من 11 إلى 16 فبراير، وينتهي الكرنفال يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار منظمو الكرنفال إلى أن المنصة ستكون قادرة على استقبال ما يصل إلى 100 ألف مشاهد يوميا.

🎭 Attori, scultori, pittori, artisti di strada e musicisti, collocati nelle vetrine di 16 negozi di Mestre, diventano oggi dei veri e propri “manichini viventi".



👉 https://t.co/szcwG7MNo8#CarnevaleVenezia2021 #7febbraio pic.twitter.com/fuRFyATMHV — Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) February 7, 2021

وتم إعداد فصول رئيسية متنوعة وقصص تفاعلية وعروض ومسابقات للأطفال وبرامج تدريبية وتحديات واجتماعات مع المؤثرين في انتظار المراهقين، كما يمكن للبالغين المشاركة في "مسابقة أجمل قناع مع المقابلات والترفيه".

وعادة ما تشبه المدينة كلها في هذه الفترة المسرح الكبير،حيث يضم مشاركين يرتدون أزياء جميلة وأقنعة ساحرة ويسردون حكايات خرافية - وكل ذلك على قوارب "الغندول" (أو الجندول).