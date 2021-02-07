إنطلاق فعاليات كرنفال البندقية على الإنترنت لأول مرة

وسيتم البث في 7 فبراير/ شباط، وكذلك للفترة من 11 إلى 16 فبراير، وينتهي الكرنفال يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار منظمو الكرنفال إلى أن المنصة ستكون قادرة على استقبال ما يصل إلى 100 ألف مشاهد يوميا.
🎭 Attori, scultori, pittori, artisti di strada e musicisti, collocati nelle vetrine di 16 negozi di Mestre, diventano oggi dei veri e propri “manichini viventi".— Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) February 7, 2021
👉 https://t.co/szcwG7MNo8#CarnevaleVenezia2021 #7febbraio pic.twitter.com/fuRFyATMHV
وتم إعداد فصول رئيسية متنوعة وقصص تفاعلية وعروض ومسابقات للأطفال وبرامج تدريبية وتحديات واجتماعات مع المؤثرين في انتظار المراهقين، كما يمكن للبالغين المشاركة في "مسابقة أجمل قناع مع المقابلات والترفيه".
#CarnevaleVenezia2021 | Momento di prove 🎬🎭— Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) February 6, 2021
Siete pronti al primo giorno di diretta ?
Noi non stiamo più nella pelle 🤩
Ore 17.00, non mancate👉 https://t.co/2unxgieIHy @comunevenezia @veneziaunica @veneziaradiotv @LuigiBrugnaro pic.twitter.com/uryripiWW1
وعادة ما تشبه المدينة كلها في هذه الفترة المسرح الكبير،حيث يضم مشاركين يرتدون أزياء جميلة وأقنعة ساحرة ويسردون حكايات خرافية - وكل ذلك على قوارب "الغندول" (أو الجندول).
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