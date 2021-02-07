رانيا يوسف تصعد أزمتها مع نزار الفارس بعد تنفيذ تهديده وتفاجئه بإثبات يدينه

صعدت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الأزمة مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه رانيا العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وقال طارق العوضي، محامي الفنانة رانيا يوسف، في تصرحات خاصة مع موقع "إرم نيوز" الإماراتي، إن"لديه ما يثبت بأن موكلته، طلبت عدم إذاعة أجزاء معينة من حديثها، لكن نزار لم يلتزم بذلك، ورحب بلجوء الأخير للقضاء"، مؤكدًا ثقته في موقف رانيا يوسف.

وأوضح العوضي، أنه تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصًا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينًا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرًا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

يأتي ذلك بعما نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد، رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف، بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها". وقال عباس، في بيان له، "إنه بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا وسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".

وكان طارق العوضي، محامى رانيا يوسف، أصدر بيانا منسوبا لها الأسبوع الماضي، تتهم فيه نزار الفارس بعدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وأنه تعمد إظهارها بشكل غير لائق، كما قالت رانيا إنه غير فحوى حديثها وتعمد إظهار لقطات مجمعة من الحوار تعطي معنى زائفا ومشوها لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار، مؤكدة تقديم شكوى رسمية ضده للسفير العراقي في القاهرة.

فيما كشف الإعلامي العراقي، نزار الفارس عن بعض التفاصيل الخاصة بالحلقة، فضلا عن نشره فيديو لهما وهي تؤكد على سعادتها باللقاء وأنها ترغب في زيارة العراق وأن يستضيفها الإعلامي العراقي في تلك الزيارة.