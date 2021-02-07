الكشري ليس وجبة مصرية... فمن أين قدم إليها؟

يشتهر المطبخ المصري بطبق "الكشري"، الأمر الذي جعل الكثيرون يظنون أن البلد العربي هو أصل هذه الوجبة.

ولكن موقع "ميدل إيست آي"، ذكر في تقرير له أن أصول هذا الطبق تعود إلى شرق آسيا، مؤكدا أنه طبق هندي قديم.

وطبق الكشري المصري، عبارة عن مزيج من الأرز والعدس والمعكرونة، مغطاة بالثوم وصلصة الطماطم، والبصل المقلي والبهارات الحارة.

وعن طريقة وصول الكشري إلى مصر، قال الموقع البريطاني إنه وصل عندما كانت خاضعة للاحتلال البريطاني، حيث جلبه الجنود الهنود الذين كانوا يقاتلون إلى جانب القوات البريطانية.

وأشار الموقع إلى أن الجنود الهنود الذين كانوا يخدمون في مصر كجزء من القوات البريطانية كانوا يشعرون بالحنين إلى طعام بلادهم، فيقومون بطهي هذه الوجبة، ومن ثم انتقلت إلى المصريين.

وبحسب الموقع فإن "الكشري" يعرف في الهند باسم "الكيتشاري" وهي كلمة تترجم في اللغة الهندية بأنه الشيء الذي يحتوي على الكثير من الأشياء المختلطة.

وذكر الموقع أن هذا الطبق يُصنف على أنه واحد من أكثر الأطباق شعبية في الهند، ويقدم في كل منطقة بلمسة مختلفة. ويختلف عن نظيره المصري، حيث غالبا ما يشتمل على لحم البقر أو الدجاج أو السمك.

ويعد الكشري وجبة شعبية، يعشقها المصريون، الأمر الذي كان سببا في انتشار مطاعم مخصصة لبيع هذا الطبق في ربوع البلاد.