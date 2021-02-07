مجدي أبو عميرة: هذا الحديث القدسي جعلنا نغير أغنية في "المال والبنون"... فيديو

أكد المخرج مجدي أبو عميرة أن حديثا قدسيا كان سببا في تغيير أغنية تتر النهاية الخاص بمسلسل "المال والبنون".

وأكد أبو عميرة في لقائه مع برنامج "واحد من الناس" على فضائية "الحياة" أن مشكلة كبيرة كانت قد واجهته قبل عرض المسلسل بيومين في رمضان.

وحكى أنه وبعد تسجيل التتر، وانتظار العرض بعدها بيومين، أخبره الراحل ممدوح الليثي أن هناك مشكلة بسبب الكلمات، إذا تم فهمها علي أنها تسب الدهر، وهناك حديث قدسي يقول "لا تسبوا الدهرفأنا الدهر".

ويوضح أبو عميرة أنه كان من الصعب وقتها أن يعيد الموسيقار ياسر عبد الرحمن التسجيل مجددا، لأنه يتبق سوى يومين على رمضان وعرض المسلسل.

وأشار إلى أن الشاعر الراحل سيد حجاب هو من قام بحل الأزمة، حينما غير الكلمات على نفس اللحن، فبدلا من "دنيا غرورة دنية زى الحنش شرانية.. ياريتنا نأمن آذاها ونعيش سوى بصفو نية" غيرها إلى "بحلم وافتح عنيا على جنة للإنسانية والناس سوا بيعيشوها بطيبة وصفو نية".

وشدد أبو عميرة على أن نجاح تتر المسلسل يرجع إلى الكلمات التي كتبها الشاعر الراحل سيد حجاب، وألحان ياسر عبد الرحمن، وغناء علي الحجار ومشاركة حنان ماضي في تتر النهاية.

يذكر أن مسلسل المال والبنون هو مسلسل مصري من جزئين، أنتج وعرض في بداية تسعينيات القرن العشرين، حيث عرض الجزء الأول بعام 1993 والثاني بعام 1995، وهو من تأليف محمد جلال عبد القوي وإخراج مجدي أبو عميرة.

ويعتبر المال والبنون من أهم مسلسلات فترة التسعينات، وقد حصل على جائزة إدارة الإذاعة والتليفزيون المصرية عام 1998 وتم تكريم مخرجه مجدي أبو عميرة .