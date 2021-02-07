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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية

    سعوديون يطالبون بمحاكمة سامية الطرابلسي بعد اعترافات خطيرة عن عملها في المملكة

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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    تصدرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي الترند في السعودية، وتعرضت لهجوم حاد بعد اعترافات خطيرة لها عن عملها في المملكة.

    وأعاد مغردون نشر مقطع فيديو للممثلة التونسية التي تحمل الجنسية اللبنانية يعود تاريخه إلى 10 أشهر، اعترفت فيه بعملها مع أكبر جراح تجميل في المملكة دون أن تحمل أي شهادة طبية.

    وخلال برنامج فكرة سامي الفهري الذي يُعرض على قناة "الحوار" التونسية، قالت الطرابلسي إنها "كانت تجري بنفسها حقن للفيلر والبوتكس لعديد من المرضى دون أن تحصل على شهادة طبية لكنها حصلت على تدريب لمدة 6 شهور على يد الجراح المختص الذي كانت تعمل معه لسنوات طويلة حتى أنها أصبحت واحدة من أشهر العاملين في هذا المجال"، وفق قولها.

    وردت الطرابلسي على اتهامات لها بانتحال صفة طبيب من خلال عملها في مجال جراحة التجميل بالسعودية.

    وقالت إنها لم تدع أبدا أنها طبيبة، وكان مسماها "استشارية طبيب"، معتبرة أن أكثر من ساعدها في تحقيق نجاح كبير في هذا المجال هو أن إجراءات الصحة ليست مشددة في مجال التجميل في العديد من الدول العربية منها السعودية تحديدا، على حد قولها.

    تصريحات سامية الطرابلسي أثارت حالة من الاستياء بين سعوديين على مواقع التواصل، وصلت إلى حد طلب رد من وزارة الصحة.

    وقالت إحدى المغردات: "وش رد وزارة الصحة على الممثلة التونسية سامية الطرابلسي التي ظهرت في الاعلام وقالت إنها اشتغلت في السعوديه وفي عيادة مشهورة بدون شهاده طب ومارست الحقن".

    وتساءلت ما إن كانت هناك منصة للأطباء والعاملين في المجال الصحي يمكن من خلالها للمواطن السعودي التحقق من صحة شهادة العاملين في المجال.

    وعلقت أخرى: "نطالب بمحاكمة الطيب المتستر عليها والتشهير به ومقاضاة  سامية الطرابلسي ومنعها من دخول السعودية ومحاكمتها".

    وكتبت ثالثة متهكمة: "ناس يتعبون بالطب 7 سنوات ولا لقو وظيفه وهذيبـ 6 شهور صارت استشارية".

    فيما قال الإعلامي فيصل العبد الكريم: "من يعرف الطبيب الذي كانت تعمل لديه يجب أن يبلغ عنه 937 . وهي أيضاً تحت طائلة القانون وربما يوجد كثير مثلها بسبب متسترين".

    وسامية الطرابلسي هي ممثلة تونسية كانت مقيمة في السعودية، ووفق تقارير صحفية لم يتسن التأكد من صحتها تعيش الآن في مصر.

    والطرابلسي (33 عاما) نشأت وتربت في السعودية وعاشت في جدة غربي المملكة، وهي تحمل الجنسية اللبنانية، وبدأت حياتها كفتاة إعلانات، ومن ثم اخترقت مجال التقديم عبر برنامج شبابي في قناة "أي آر تي" حيثُ عملت في البداية كمذيعة، قبل أن تتجه إلى التمثيب عام 2012 بعد ترشيحها من قبل الفنان فايز المالكي للمشاركة بمسلسل سكتم بكتم بموسمه الثالث الذي كان خطوتها التمثيلية الأولى.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية
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