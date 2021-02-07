مخرج مسلسل "المال والبنون" يكشف سبب اعتذار شريف منير وفايزة كمال… فيديو

كشف المخرج المصري مجدي أبو عميرة، سبب اعتذار الفنان شريف منير والفنانة الراحلة فايزة كمال، عن المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل المصري "المال والبنون"، الذي تم عرضه عام 1995.

جاء ذلك خلال استضافة برنامج "واحد من الناس" الذي يعرض عبر قناة "الحياة" لأبطال المسلسل، بحسب موقع "في الفن" الذي أشار إلى قول أبو عميرة إن "الفنانة فايزة كمال طلبت إجراء بعض التعديلات على دورها في الجزء الثاني".

وتابع: "رفض الكاتب محمد جلال عبد القوي، مؤلف المسلسل هذا الطلب تماما".

ولفت إلى أن سبب اعتذار شريف منير هو "ترتيب الأسماء على التترات مع الفنان أحمد عبد العزيز"، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى حل يرضيه فتقدم باعتذاره.

وقال مجدي أبو عميرة إنه كان من المفترض أن يكون هناك جزء ثالث لمسلسل "المال والبنون"، مضيفا: "لكنه لم ير النور، ولم يتم كتابة سيناريو كامل له".

وتم عرض الجزء الأول من مسلسل "المال والبنون" عام 1993، بينما تم عرض الجزء الثاني عام 1995.

ولفت موقع "في الفن" إلى أن بطولة الجزء الأول من المسلسل قام بها عبد الله غيث ويوسف شعبان وشريف منير وفايزة كمال، بينما قام حمدي غيث ووائل نور وجيهان نصر بأدوار البطولة في الجزء الثاني.