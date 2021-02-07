هيفاء وهبي تصف أغنية لمطرب مصري بـ"ملكة جمال الأغاني"

وقالت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع تويتر: "صباح الخير فاضي شوية؟ نشرب قهوة في حتة بعيدة، إعزمني على نكتة جديدة، وخلّي حساب الضحك عليّ فاضي شوية؟ ده أنا واحشاني القعدة معاك وإن ما قدرتش تيجي هناك هستناك المرة الجاية.. ملكة جمال الأغاني".

صباح الخير ☕

فاضي شوية؟ نشرب قهوة في حتة بعيدة

إعزمني على نكتة جديدة وخلّي حساب الضحك عليّ

فاضي شوية؟ ده أنا واحشاني القعدة معاك

وإن ما قدرتش تيجي هناك هستناك المرة الجاية

ملكة جمال الاغاني #فاضي_شوية@HamzaNamira — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) February 6, 2021

وكانت المطربة اللبنانية تشير إلى أغنية المطرب وعازف الجيتار المصري المقيم في لندن حمزة نمرة "فاضي شوية"، التي صدرت الشهر الماضي ضمن ألبوم "مولود سنة 80".

وأثارت تغريدة هيفاء وهبي تفاعلا كبيرا بين جمهور متابعيها، الذي دعوها في خفة دم إلى تناول القهوة معهم.