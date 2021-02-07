هيئة الغذاء السعودية توضح أفضل طرق تناول حليب الإبل... فيديو

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عن مجموعة من الاشتراطات لضمان أفضل طرق الاستهلاك الآمن لحليب الإبل.

وجاءت الاشتراطات في مقطع فيديو نشرته الهيئة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعن أول هذه الاشتراطات، قالت الهيئة إنه يجب أن يخضع الحليب لعملية "البسترة" للقضاء على الميكروبات المُمرضة.

وأكدت أن عملية البسترة لا تغير من صفات الحليب، ولا تؤثر على محتوياته الغذائية الطبيعية.

​ونصحت الهيئة بتجنب حليب الإبل الخام من الباعة المتجولين، للوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تتراوح بين الإصابة بنزلات معوية بسيطة، وصولا إلى الإعاقة والوفاة.

يذكر أن حليب الإبل من أهم المصادر الغذائية لسكان الجزيرة العربية، ويمثل مصدرا غنيا بالبروتينات.

ويحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والمنغنيز، والنحاس، والصوديوم، والزنك، بجانب احتوائـه علـى كميـة أقـل مـن الكوليسـترول.