على الأقدام...  سعودي يسير من جدة إلى نيوم لتحقيق رؤية 2030... فيديو

انطلق رحالة سعودي من مدينة جدة غربي المملكة إلى نيوم في أقصى شمال غربي البلاد، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وبدأ الرحالة نايف شكري رحلته يوم الإثنين الماضي، وقطع حتى الآن مسافة 230 كيلومتر وصولا إلى مدينة ينبع.

وأوضح في حديث لمراسل صحيفة "المدينة" السعودية، أنه يقطع يوميا مسافة تتراوح بين 30 إلى 50 كم، متوقعا أن يصل إلى وجهته حيث مدينة نيوم في 28 من الشهر الجاري، ما يعني أن رحلته سوف تستغرق 28 يوما.

وأوضح أن هناك فريق عمل يكون في انتظاره في كل موقع يقرر أن يقطع المسافة إليه يوميا، حيث يخيم ويقضي ليلته هناك.

وقال شكري إن غذائه خلال الرحلة يقتصر على التمر والماء، مضيفا أنه يحلم بنشر ثقافة المشي في المملكة والوصول إلى العالمية والمشاركة في رؤية 2030.

#فيديو ..



انطلق الرحال نايف شكري من #جدة سيرا على الأقدام لمدينة #نيوم وذلك للمشاركة بتحقيق رؤية٢٠٣٠ ، ويقطع باليوم ٣٠-٥٠كم ، والغذاء التمر والماء وقطع حتى الآن ٢٣٠ كم وصولاً #ينبع. (سالم السناني - ينبع)#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/mClNrRUYM4 — صحيفة المدينة (@Almadinanews) February 7, 2021

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قطع الرحالة السعودي أكثر من 540 كيلومترا من مكة إلى المدينة المنورة سيرا على الأقدام.

ووقتها قال لصحيفة "سبق" السعودية إن رحلته قطعها إحياء للسنة النبوية عندما هاجر النبي محمد من مكة المكرمة إلى المدينة، لافتا أنه سلك نفس طريق الهجرة القديم.