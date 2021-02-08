محمد عدوية يكشف عن علاقته الفنية بوالده وشخص ساعد في نجاحه... فيديو

كشف المطرب محمد عدوية عن علاقته الفنية بوالده، وقال إنه أحد شخصين ساهما في نجاحه.

وقال عدوية الابن في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي إن والده سعيد بفكرة الاختلاف معه، وأنه حريص على رضاه على كل أعماله ويعمل دائما بنصائحه.

وأضاف محمد عدوية: "الأستاذ هو أول واحد طبعا"، في إشارة إلى أن والده هو الشخص الأول الذي يطلب منه إبداء رأيه في أعماله الفنية.

كما أكد عدوية ثقته الكبيرة في المنتج ياسر حسنين، الذي قال إنه لعب دورا كبيرا في مسيرته.

ولم يستبعد عدوية إقامة دويتو مع والده في القريب، قائلا "هذا شرف طبعا.. وشهادتي في والدي مجروحة".

ومؤخرا طرح محمد عدوية أحدث أغنياته وتحمل اسم "مش بالساهل"، وهي من تأليف أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.