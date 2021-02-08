فنان مصري يمنع رشوان توفيق من حضور جنازة عزت العلايلي... فيديو

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه الفنان المصري ​خالد النبوي​ وهو يطلب من الفنان الكبير ​رشوان توفيق​ مغادرة جنازة الراحل ​عزت العلايلي.

وظهر النبوي، في الفيديو وهو يقترب من رشوان توفيق لحظة نزوله من سيارته، ليقول له: "لا مش هتروح في حتة إحنا هنرجع حالا على البيت وأنا هوصلك حالا، صحتك تعبانة وعلشان كورونا".

وتوفي عزت العلايلي، أمس الجمعة، عن 86 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المحفورة في ذاكرة محبيه، منها أفلام "المواطن مصري" و"التوت والنبوت" و"الطريق إلى إيلات" وآخر أفلامه "تراب الماس" من إنتاج عام 2018، ومسرحية "أهلا يا بكوات".