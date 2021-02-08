فيديو يرصد لحظات تغطية الثلوج لمتزلجين أمريكيين إثر كارثة الانهيار

نجا خمسة راكبي زلاجات الثلج الآلية من انهيار ثلجي ضخم في ولاية يوتا الأمريكية يوم السبت الماضي، وسجل أحدهم اللحظات الدرامية لاقتراب الثلوج من المتزلجين.

وكان راكبو الزلاجات يتجولون في جبال وينتا عندما ضربهم الانهيار الثلجي، وفقًا للقطات التي نشرها ميلز بنروز عبر حسابه في موقع فيسبوك.

وعلق بنروز على مقطع الفيديو: "اعتقدت أن ما حدث كان زلزالا... ثم أدركت أنه انهيار ثلجي".

ويمكن سماع أحد المتزلجين وهو يصرخ خلال الفيديو: "انهيار ثلجي قادم نحونا". وتوقف الفيديو بعد لحظات من ذلك. وغطت الثلوج بعض الراكبين بالكامل إلا أنهم تمكنوا من النجاة وإخراج بعضهم من تحت الثلوج.

في وقت سابق، قالت الشرطة إن أربعة متزلجين لقوا حتفهم، بينما تم إنقاذ أربعة آخرين قرب مدينة سولت ليك في ولاية يوتا الأمريكية جراء حدوث انهيار ثلجي في المنطقة.