هبة الأباصيري تكشف عن فتى أحلامها الأول وتعرض فيديو معه

كشفت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري عن فتى أحلامها الأول الذي كانت متيمة به، عارضة مقطع فيديو يجمعها به.

جاء ذلك عبر مشاركتها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لحوار أجرته قبل سنوات طويلة مع الفنان هشام سليم على قناة "إيه آر تي".

وقالت هبة الأباصيري معلقة: "لما تكون لسه مذيع صغير أوي سنا وخبرة وفجأة تلاقي أن النجم اللي معاك في الحلقة هو فتى أحلامك من وأنت عيل صغير ومغرم به من فيلم إمبراطورية ميم".

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وإمبراطورية ميم واحد من كلاسيكيات السينما المصرية للمخرج حسين كمال وهو إنتاج عام 1972.

وهبة الأباصيري (39 عاما) مذيعة وممثلة قدمت عدة برامج ناجحة أهمها"مذيعة من جهة أمنية" على قناة "إم بي سي"، و It's Show time"، الذى يعرض على قناة "سي بي سي".