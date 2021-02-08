"أول فنانة عربية تفعلها"... إليسا تفاجئ جمهورها بأشياء لم تكشفها من قبل

فاجأت الفنانة اللبنانية، إليسا، جمهورها، وقررت عودة نشاطها على تطبيق "أنغامي"، بصورة جديدة، حيث ستطلق بودكاست خاصا بها عبر التطبيق.

وقالت إليسا إنها ستتناول، في البودكاست، مسيرتها الفنية، والتحديات والصعوبات التي واجهتها خلال صعودها سلّم النجومية، بالإضافة إلى كشفها أمورا لم تكشفها من قبل، معبرة عن حماسها الكبير وسعادتها بهذه التجربة التي ستجعلها على مقربة أكثر من عشاقها، في ظل التباعد الاجتماعي المفروض، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت: "هذه التجربة تسمح بالتواصل مع الناس بشكل أكبر، في هذا الزمن الذي فرض علينا العزلة والتباعد الاجتماعي. لكننا سنبقى أقرب وكما سنعود ونغني كمان وكمان، سنعود للتواصل عبر أنغامي وكل مساحة تسمح لنا بمشاركة آرائنا وأفكارنا".

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وسيتألف البودكاست الخاص بإليسا من 12 حلقة، ستبث بدءاً من الأربعاء المقبل الموافق 10 فبراير/ شباط الجاري، على تطبيق "أنغامي"، ويتضمن البث واحدة كل أربعاء من كل أسبوع، لتصبح إليسا أول فنانة عربية تُطلق البودكاست الخاص بها.