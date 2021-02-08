مروة محمد تقيم تحت شجرة... قصة فنانة مصرية تحولت إلى مشردة... فيديو

لم تتحمل الفنانة مروة محمد صدمة وفاة والديها قبل سنوات، وتحولت إلى مشردة تجوب الشوارع بملابس رثة، وتقيم تحت شجرة، وسط قسوة أولي القربى.

شاركت مروة محمد في عدد من الأعمال الفنية، ولعبت دور كومبارس صامت في مسلسل الحاج متولي بطولة الراحل نور الشريف.

قصة مروة أماطت عنها النقاب، أمس الإثنين، الإعلامية إيمان الحصري خلال تقديمها برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سي".

محاولا إخلاء مسؤولية عما جرى لشقيقته، قال ساهر محمد شقيق مرة إنها تسكن الآن أسفل شجرة في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة الواقعة في دلتا النيل شمال القاهرة.

وأضاف ساهر خلال اتصال هاتفي بالبرنامج الذي تقدمه إيمان الحصري "أنا عملت ليها مشمع تحت شجرة لأنى مش قادر أوفر ليها سكن، أنا على قد حالى (فقير الحال) وكان معاى توك توك(دراجة نارية بثلاث عجلات) واتسرق والآن أنا شغال على توك توك بتاع حد.. وساكن في أوضتين (غرفتين) بالإيجار مع زوجتى وعيالى.. ومفيش مكان أوديها فيه".

وتابع "عيالى بيخافوا منها.. وأنا طول النهار رايح جاي عليها.. بس مفيش في إيدى حاجة، ليها فترة كبيرة في الشارع منذ أكثر من سنتين.. أهلنا موجودين لكن محدش بيدور على حد دلوقتى".

ولم تتمالك المذيعة نفسها عندما أخبرها شقيق مروة محمد أنها تجوب الشوارع منذ أكثر من سنتين وقالت الحصري: "من سنتين أختك في الشارع..يا نهار أسود.. عقلى مش قادر يتخيل ده لأن كنت متوقعة أسمع كلام تانى".

وفي اتصال مع القناة ذاتها، أعلنت مؤسسة "معانا نبني لإنقاذ حياة إنسان" عن تبنيها حالة الممثلة مروة محمد، وأعرب رئيس المؤسسة محمود وحيد رئيس المؤسسة عن استنكاره للموقف الذي واجهته مروة محمد، بعد إهمال شقيقها لها وتركها تعيش في الشوارع.

استجابة لـ #مساء_dmc..

مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان تتبنى حالة الفنانة "مروة محمد" pic.twitter.com/Q238BxXTCl — dmctv (@dmctv) February 7, 2021

وأكد وحيد ترحيبه باستقبال مروة محمد في دار "معانا لإنقاذ إنسان" فور حصوله على العنوان الصحيح للوصول إليها.