رشوان توفيق يخرج عن صمته بعد منعه من حضور جنازة عزت العلايلي

كشف الفنان المصري، رشوان توفيق، اليوم الاثنين، سبب منعه من حضور جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي منذ يومين.

وقال توفيق، في تصريحات مع "أخبار اليوم"، إنه "ذهب لحضور الجنازة، وبالفعل وصل المستشفى الذي خرج منه الجثمان، استعدادا للدفن في مقابر العلايلي بطريق الفيوم"، مؤكدا أن الفنان خالد النبوي، أصر أن يعود إلى منزله ومنعه من الذهاب إلى المقابر، نظرا لطول المسافة وصعوبة ذلك عليه، مضيفا أن النبوي ظل متواصلا معه عبر الهاتف، حتى اطمئن أنه عاد إلى المنزل.

وأعرب رشوان توفيق، عن حزنه الشديد لرحيل صديق عمره الفنان عزت العلايلي، حيث تلقى الخبر الساعة الحادية عشرة صباحا تقريبا، ولم يصدق الخبر حينما أبلغه أحد الصحفيين، كاشفا عن آخر مكالمة هاتفية بينه وبين الفنان عزت العلايلي، والتي كانت منذ يومين، حيث تحدثا معا على مدار يومين متتاليين.

وقال رشوان: "أنا وعزت نتحدث في الأسبوع 3 أو 4 مرات للاطمئنان على بعضنا البعض، وآخر مكالمة كانت أول أمس وكان في المنزل ولم يعان من أي أزمة صحية، وتناولنا استرجاع الذكريات، كان لنا صديق مشترك ممثل اسمه عادل بدر الدين، عمل مع عزت في السينما ومعي في المسرح، وتناولت المكالمة كثيرا من الضحك والحديث حول مغامرات عادل معه في السينما ومعي في المسرح".

وتوفي عزت العلايلي، يوم الجمعة الماضي، عن 86 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المحفورة في ذاكرة محبيه، منها أفلام "المواطن مصري" و"التوت والنبوت" و"الطريق إلى إيلات" وآخر أفلامه "تراب الماس" من إنتاج عام 2018، ومسرحية "أهلا يا بكوات".