رهف القنون تتصدر مؤشرات البحث بسبب صورة خاصة

تصدرت المدونة السعودية رهف القنون، مؤشرات محرك البحث غوغل، بسبب صورة خاصة نشرها صديقها، والد طفلتها.

نشر لاعب كرة السلة الكونغولي لوفولو راندي، صديق ووالد طفلة رهف، صورة جديدة تجمع رهف بابنتهما الرضيعة بانة، وقال المتابعون إن الرضيعة تشبه والدلتها كثيرا.

وفي الصورة تظهر رهف مستلقية على السرير بجانب طفلتها الرضيعة، واضعة يدها على رأس صغيرتها.

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وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة وجرى تداولها بشكل واسع.

وتحدث عدد من المستخدمين عن الوشوم المنقوش على يد رهف، والذي اتخذ شكل بومة كبيرة، وتساءل البعض عن سبب نقشها له وإن كان يعني لها شيئا.

القنون كانت، الشهر الماضي، قد أعلنت أنها قد أنهت علاقتها بوالد ابنتها، مؤكدة أن قرار الارتباط اتخذته حين كانت صغيرة دون استعداد جيد لبدء علاقة.

وكانت الفتاة السعودية رهف محمد القنون قد فرت من أسرتها وتحصنت داخل غرفة في فندق في مطار بانكوك الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها، ثم سمحت لها السلطات بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

ووصلت رهف إلى تورونتو، بعد موافقة كندا على لجوئها إلى البلاد على أثر هروبها من أسرتها عبر تايلاند.